Polícia apreende carro roubado e usado para tráfico na Castello Branco

Flagrante foi na manhã deste sábado, 30, na Rodovia Castello Branco, em Itatinga.

Da Redação

A Polícia Militar apreendeu um veículo produto de roubo em São Paulo e que era utilizado para tráfico de entorpecentes. O flagrante foi na manhã deste sábado, 30 de abril, na Rodovia Castello Branco, em Itatinga.

O veículo despertou suspeita é ao ser consultada a placa houve a constatação do roubo em 20 de janeiro. Em seu interior estavam duas mulheres e um homem (todos irmãos) e mais duas crianças.

Durante a abordagem foi verificado a existência de documentação e analisado o interior do veículo.

Segundo relatado pela PM, no bagageiro estavam armazenados 19 tabletes de maconha com 10 quilos cada; seis tabletes médios de maconha com 3,3 quilos, 25 tabletes pequenos de 5,4 quilos cada também contendo maconha. Também estavam quatro quilos de haxixe.