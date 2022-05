Expresso de Prata passa oficialmente ao Grupo Comporte

Negociações entre as empresas que foram anunciadas desde o final do ano passado

Da Redação

A partir deste domingo, 1° de maio a Expresso de Prata, que atua há 95 anos no ramo de transporte de passageiros passa a compor ao Grupo Comporte.

As negociações entre as empresas que foram anunciadas desde o final do ano passado, foi aprovadas pelos órgãos reguladores e instrumentos legais.

Os principais acionistas da empresa, os irmãos Alceu e Alcides Franciscato emitiram um comunicado anunciando a mudança, desejando sucesso ao Grupo Comporte e agradeceram os passageiros que ao longo de nove décadas fizeram dessa empresa uma da maiores do Brasil.

O Grupo Comporte é o maior grupo de empresas de ônibus do Brasil, tendo mais de 10 mil ônibus e diversas empresas de ônibus urbanos quanto rodoviário.

Veja abaixo algumas delas:

-Expresso de Prata

– Nossa Senhora da Penha

– Expresso Itamarati

– Expresso Piracicabana

– BR Mobilidade

– Pássaro Marron

– Princesa do Norte

– Grande Marília

– Grande Bauru

– Transporte Coletivo Cidade Canção

– Transporte Coletivo Cidade Verde

– Transporte Coletivo Grande Londrina

– Empresa Cruz e entre outras