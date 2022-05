Unesp de Botucatu inaugura primeiro Centro de Serviços Compartilhados

Foi inaugurado na quinta-feira, 28 de abril, o Centro de Serviços Compartilhados Gestão de Pessoas (CSC), no câmpus da Unesp em Botucatu. É a primeira unidade com este conceito em toda a Universidade. Para este evento, foi realizada uma cerimônia de inauguração na sede da Administração Geral do Câmpus de Botucatu (GAC), onde estarão concentradas as atividades do CSC.

Estiveram presentes todos os Pró-reitores, assessores, o Secretário Geral da Unesp, e os 34 Diretores das unidades universitárias da Unesp.

Em seu discurso, Luiz Fernando Rolim falou sobre a relevância do CSC para a Unesp: “Esse é um momento histórico pro câmpus e todos vocês estão fazendo parte desse momento… o câmpus de Botucatu, hoje, inicia uma jornada com um certo nível de pioneirismo, uma unidade semi-autônoma, cujo objetivo é integrar o uso de recursos, aprimorar os processos de trabalho, evitar a replicação e a redundância, enaltecer o potencial de todos os servidores, e óbvio, otimizar o atendimento ao usuário”, acrescentou.

O diretor do IBB e presidente do GAC ainda disse que o compromisso a partir dessa inauguração é fortalecer a capacidade de servir, não apenas a sociedade, mas o próprio público interno da Unesp. “É um momento de pioneirismo, com um pouco de ansiedade, já que toda mudança traz a todos nós um certo nível de ansiedade, e não é diferente nesse momento. Mas, a convicção é tamanha, de tal maneira que hoje iniciamos uma jornada convictos de que a Unesp sai beneficiada em uma ação como essa”, falou.

Katia Biazotti, coordenadora de gestão de pessoas da Unesp, também falou sobre esse momento tão importante para a Universidade e tudo que vivenciou ao longo dessa jornada, até o dia de ontem. “A pergunta que eu mais ouvi enquanto coordenadora? Mas, dá certo? E, quem tem essa resposta? Devemos perguntar às pessoas que conhecem os processos e ousam aprimorá-los. Muitas vezes teremos “frio na barriga”… faz parte da mágica da mudança!”, disse a coordenadora.

Sobre o Centro de Serviços Compartilhados, Katia afirmou que é uma inovação, uma outra forma de pensar no trabalho e de realizá-lo. “Conhecemos muitos CSCs, mas queríamos construir um CSC com nosso jeito, respeitando as nossas especificidades. Só foi possível devido a dedicação, indistintamente de cada profissional de Gestão de Pessoas deste Câmpus. Este é o primeiro Centro de Serviços Compartilhados da Unesp. Ele tem a cara do Câmpus de Botucatu? Ele tem a cara da Unesp: Viva e Plural!”, terminou.