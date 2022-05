Área esportiva do Campus de Rubião Júnior da Unesp passará por reforma

Estimativa é que cerca de 2 mil estudantes sejam beneficiados

Da Redação

Proposta conjunta apresentada pelas três unidades da Unesp instaladas no campus de Rubião Júnior, em Botucatu – Faculdade de Medicina, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e Instituto de Biociências – foi contemplada com recursos do Programa de Melhoria de Infraestrutura para Atividades Físicas e Esportivas das Unidades, coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura (PROEC) e Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão (PROPEG).

Essa é mais uma vertente do Programa “Unesp presente”, ação que prevê uma série de investimentos no retorno às atividades presenciais nos 24 campus da universidade, distribuídos pelo território paulista. Os editais foram lançados com base nos R$ 245 milhões oriundos de parcela do montante de R$ 1 bilhão em créditos orçamentários repassados pelo governo de São Paulo às três universidades estaduais paulistas em 2021.

Este Edital tem por finalidade selecionar propostas para alocar recursos orçamentários para melhoria da infraestrutura para atividades físicas e esportiva nas Unidades da Unesp, visando o acolhimento dos estudantes em atividades presenciais de esportes e promoção da saúde. Os investimentos acontecerão em duas frentes: reforma, adequação e manutenção de áreas para atividades físicas e esportivas; e construção de quadras de areia e academias ao ar livre. O valor global desta chamada é de R$ 8 milhões.

O processo de seleção já foi encerrado, sendo contempladas 31 propostas. Os itens financiáveis são: estudos e elaboração de projetos para obras e serviços de engenharia; construção de quadras de areia e academias ao ar livre; reforma de infraestrutura para atividades físicas e esportivas: cobertura de quadra, reforma de ginásio (inclusive instalações hidráulicas e elétricas) e aquisição de equipamentos para prática esportiva incorporáveis a obra/reforma (ex.: aparelhos academia ao ar livre, para conforto ambiental e aparelhos para segurança patrimonial, entre outros).

A proposta apresentada pelas três unidades universitárias de Botucatu permitirá melhorias na área esportiva, instalada nas proximidades da Biblioteca do Campus. O projeto inicial estava orçado em R$ 1,5 milhão e previa reforma, adequação e cobertura das quadras poliesportivas. Mas após análise técnica foi autorizada a liberação de R$ 769.070,18, exigindo uma readequação de planos.

Antonio do Prado Filho, Tecnólogo em Edificações da Diretoria Técnica de Serviços da FMB e responsável técnico pelo projeto, informa que a meta é a construção de uma nova quadra poliesportiva com vestiários, cobertura e arquibancadas na área das antigas quadras, com medidas oficiais de 20 x 40 m, atendendo aos padrões necessários para sediar eventos esportivos oficiais, o que não ocorre com as quadras existentes atualmente. No local ainda permanecerá uma das quadras antigas, que deverá passar por uma reforma.

“O valor inicial proposto de um milhão e meio de reais permitiria a construção da quadra coberta com arquibancadas. Os vestiários seriam executados numa segunda fase, visto que o valor não era suficiente. Com a liberação de metade do valor pleiteado tivemos que readequar o projeto. Será possível construir somente a quadra completa com arquibancadas, ficando a cobertura e os vestiários para uma segunda etapa”, explica.

O projeto aguarda parecer final da Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade (CES/PROPEG) para que seja autorizada a abertura da licitação que definirá a empresa responsável pelas obras. Esse processo deverá ser conduzido pela Administração Geral (AG) do campus de Botucatu.

O professor Luiz Fernando Rolim de Almeida, diretor do Instituto de Biociências e presidente do Grupo Administrativo do Campus (GAC) declara que esse investimento atende uma necessidade antiga da comunidade universitária. “Nosso campus envelheceu e precisamos revitalizar diversas áreas, pensando no bem estar e promoção de qualidade de vida aos usuários. Esse edital, que integra o Programa Unesp Presente, é uma janela de oportunidade importante para a melhoria das condições de nossa área esportiva, que se mostra depreciada e bastante desatualizada. As quadras passarão por uma ampla reformulação, sendo uma delas reconstruída com medidas oficiais e a outra reformada. Vamos trabalhar pelos recursos necessários para cobertura e construção dos vestiários. Será um ganho importante qualificando o espaço para atividades esportivas, culturais e de saúde”, afirma.

Para o coordenador do Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde (NUMIS), Márcio Alexandre Cardoso, as melhorias a serem executadas na área esportiva do campus permitirão a ampliação e diversificação da oferta de atividades esportivas, culturais e de lazer, de forma direta ou através de parcerias com entidades como a Associação dos Servidores da Unesp (ASU), com as atléticas dos cursos de todas as unidades universitárias e outras instituições.

A estimativa é que cerca de 2 mil estudantes sejam beneficiados. Em razão da maioria dos cursos oferecidos no campus de Rubião Júnior serem em período integral, em determinados horários – sobretudo no período de almoço – essa clientela fica ociosa. Além do corpo discente, o projeto contemplará servidores docentes e técnico-administrativos. A proposta é de usar a nova estrutura esportiva a ser implantada como centro gerador de maior integração entre a comunidade universitária.

“Contamos com apoio dos diretores de todas as unidades para transformar o esporte em uma fortaleza dentro do campus. Sabemos o quanto o esporte, no sentido de promoção de qualidade de vida, é benéfico. Trabalha muito a questão da interatividade, do congraçamento. Esse espaço é vital para que tenhamos um lugar fixo para a prática esportiva, que não incomoda nem atrapalha o fluxo do HC, tão pouco as aulas das nossas faculdades. É um lugar neutro e ao mesmo tempo de todos. Essa melhoria da infraestrutura esportiva proporcionará um ganho para os alunos, docentes e servidores. É um espaço que só vai agregar”, afirma.