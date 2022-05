Botucatu terá nebulização em quatro bairros nesta segunda-feira, 02

Ação deve acontecer a partir das 17 horas

Da Redação

Como forma de intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, a Vigilância Ambiental em Saúde realizará no final da tarde desta segunda-feira, 02, a nebulização veicular nos bairros Residencial Arlindo Durante, Residencial Serra Negra, Jardim Itamaraty e Jardim Cambuí.

A ação deve acontecer a partir das 17 horas e em caso de chuva ou vento forte, a nebulização será reagendada.

Neste ano, Botucatu já registou 113 casos de dengue e as ações de combate a dengue estão sendo intensificadas em bairros onde são registrados casos positivos da doença.

Para a realização da nebulização, a VAS orienta que os moradores saiam de casa e adotem algumas medidas recomendadas pelos agentes, como deixar portas e janelas abertas para que o produto chegue a todos os cômodos das casas. Também é orientado que os moradores não permaneçam na calçada quando avistar o veículo que está pulverizando, para que não ocorra a interrupção do fluxo de saída do inseticida.

A Prefeitura ainda esclarece que a nebulização veicular é apenas uma das estratégias no combate a dengue. Eliminar os criadouros do mosquito é essencial e imprescindível para cortar o ciclo de evolução do Aedes aegypti.

Cada morador deve fazer sua parte, vistoriando seu quintal à procura de objetos que possam acumular água da chuva. Além de eliminar a água, a VAS orienta que os moradores vistoriem calhas, caixa d’água e leva bebedouros animais.

E em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas vermelhas na pele, cansaço e indisposição, pois se houver a suspeita de dengue (ou de outra arbovirose, como a Chikungunya) procure uma unidade de saúde e não se automedique.