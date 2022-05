Caio participa da Agrishow e apresenta ônibus voltado para áreas rurais

Ônibus em demonstração recebeu vedação especial contra poeira, gancho de reboque traseiro e dianteiro

Da Redação

Na primeira participação da Caio no Agrishow 2022, a marca destacou o modelo de ônibus Foz versão F2200, produzido com configurações ideais para o transporte de pessoas que trabalham em áreas rurais.

A Agrishow é uma feira tecnologia agrícola considerada a maior da América Latina, cujo propósito é promover o desenvolvimento do setor em âmbito nacional. Na edição 2022 foram contabilizados mais de 800 expositores do Brasil e do exterior, que atuam em diversos segmentos, dentre eles o de transporte, área na qual a Caio possui expertise de mais de 75 anos na fabricação de ônibus para o transporte coletivo de passageiros.

José Gildo Vendramini, gerente nacional de vendas da Caio, comenta sobre a personalização de produtos “Trabalhamos há muitos anos na configuração de ônibus específicos para o segmento, por isso, já possuímos o know-how necessário para preparar o veículo para posteriores adaptações, que são realizadas por empresas especializadas. Alguns itens que podem ser adaptados são: toldo, mesa de refeição, armários de ferramentas e/ou EPI’s etc”.

Sobre o Foz versão F2200

O ônibus Foz versão F2200 foi o modelo escolhido para permanecer em exposição durante os cinco dias de evento. Com 7.900 mm de comprimento e capacidade total para 28 pessoas, possui porta do tipo pantográfica, conferindo mais praticidade no embarque e desembarque dos passageiros.

O Foz versão F2200 foi cedido pelo cliente Rizzo Transportes e Turismo especialmente para a feira. “A Caio acredita na força das parcerias, por isso é um prazer poder contar com a Rizzo nesse evento. Além de ser um tradicional cliente da Caio, 100% de seus ônibus direcionados às atividades rurais, são da nossa marca”, explica Tânia Pires de Souza, gerente corporativa de Comunicação e Marketing do Grupo Caio.

O ônibus em demonstração recebeu vedação especial contra poeira, gancho de reboque traseiro e dianteiro e guarda lamas, componente indispensável para ônibus que trafegam em terrenos mistos, de asfalto e estrada de terra. Os bagageiros laterais do veículo são amplos e projetados para armazenar objetos e ferramentas necessárias para os trabalhadores durante o expediente.

Para propiciar conforto aos passageiros, o modelo é equipado com poltronas estofadas, com revestimento de fácil limpeza e manutenção. Janelas com bloqueio aos efeitos dos raios solares, com vidros na cor fumê, proporcionam conforto térmico.