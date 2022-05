Jovem da Fundação CASA de Botucatu encontra superação por meio do Ballet 

Com as aulas, interno teve melhora em vários aspectos da medida socioeducativa

Da Redação

Um sonho inusitado que se transforma em uma história de superação. É assim que a trajetória do jovem Diego (nome fictício), de 14 anos de idade, e que cumpre medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de Botucatu (DRS) pode ser definida.

Por meio de uma parceria com a escola Bethel (Polo de Botucatu), o adolescente está tendo a oportunidade de frequentar aulas de Ballet Clássico, que era um de seus sonhos de infância.

Como explica o diretor do centro, Eder Carlos Trindade, a vontade do jovem de praticar esse estilo de dança foi descoberta dentro do CASA. “Nos encontros com as equipes do psicossocial e do setor pedagógico, o Diego foi relatando que tinha muita admiração pela dança, em especial o ballet, justamente por conta de clássicos como “O Quebra Nozes”, de Tchaikovski. Esse musical já foi inúmeras vezes adaptado para filmes de franquias infantis e o jovem os assistia quando era pequeno. Infelizmente, esse desejo do Diego era visto com muito preconceito e acabou sendo desmotivado”, destacou.

Ao descobrir a admiração de Diego pela dança, a equipe do centro decidiu usar o ballet como ferramenta na criação de uma ponte para algo que possa nortear a vida do jovem no pós-medida. “Fomos então em busca de escolas que pudessem oferecer esse tipo de aula para jovens em situação de risco e de vulnerabilidade social, como o Diego, e felizmente encontramos na Bethel essa possibilidade”, destacou o diretor do centro.

Com as aulas, Diego começou a apresentar melhora em vários aspectos da medida socioeducativa. “Ele passou a ter mais autocontrole e viu que o ballet exige disciplina e concentração. Ao ganhar essas habilidades, vimos que o Diego passou a cultivar um ciclo de virtudes, que por sua vez impactou positivamente em outros aspectos de sua vida, como o estudo e participação na medida socioeducativa”, concluiu Trindade.