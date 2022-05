Manifestação antecede votação de lei que altera Macrozonas de Atenção Hídrica

Mudanças estão inseridas no Projeto de Lei 03/2022

Da Redação

A votação que define as novas Macrozonas de Atenção Hídrica provocou manifestação de populares nesta segunda-feira, 2 de maio, na Câmara Municipal de Botucatu.

As mudanças estão inseridas no Projeto de Lei 03/2022, de autoria do Executivo, que delimita novas macrozonas.

Segundo os organizadores do ato, a lei deve afetar diretamente o Manancial do Alto Rio Pardo, que teria impermeabilização quase total do local, no que classificam como Macrozona 4. Sugestão dada pelo popular é de 5.000m².

Também está em votação parcelamento do solo com lotes de 250m².

O PL tem discussão e votação únicas e para ser aprovado precisa de maioria simples de dez vereadores (presidente da Casa vota apenas em caso de empate).