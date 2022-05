Ruas do Jardim Brasil, em São Manuel, passam por recape asfáltico

A Administração Municipal através da Diretoria de Obras após finalizar a construção das galerias no jardim Brasília, que irão receber as águas pluviais das Cohabs I e II, rodovia Marechal Rondon, Jardim Alvorada, Desmembramento De Vicente e jardim Brasília, iniciou nesta última semana o recapeamento das ruas do bairro. O custo das galerias construídas foi de R$ 743 mil reais e foram pagos com recursos dos cofres públicos.

No Jardim Brasília ainda está sendo realizada a revitalização da área de proteção ambiental da Rua Carlos da Silva com a finalização da construção de calçada.

A Administração Municipal iniciou o recapeamento que irá chegar as seguintes ruas do jardim Brasília: Carlos da Silva, Serata Ricardo Emílio, Pedro Gil, Andrezinha M. Mazon, Nelson Bento de Lima, trechos das Antonio de Vicente e José Túlio Gomes.

A empresa Seman, responsável pela obra irá recuperar 4.906,20 metros quadrados da malha asfáltica do bairro, com investimentos de R$ 679.155,02, sendo que R$ 500 mil reais liberados pela Secretaria de Desenvolvimento Económico do Governo do Estado de São Paulo.