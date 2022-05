Capacitação de Educadores em Audiovisual continua neste fim de semana, na Pinacoteca de Botucatu

Participantes serão convidados a experimentar dispositivos cinematográficos que exigem criatividade e mão na massa

Da Redação

“Produção e prática: fazendo o audiovisual acontecer” será o tema principal do 2° Módulo do curso de Capacitação de Multiplicadores em Educação Audiovisual, que desta vez será ministrado por Armando Manoel Neto, educador e pesquisador no Lab Criarte da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e técnico audiovisual. As oficinas deste módulo acontecerão na Pinacoteca Fórum das Artes de sexta a domingo, 7 a 9 de maio.

Para este segundo encontro do curso, os participantes serão convidados a experimentar dispositivos cinematográficos que exigem criatividade e mão na massa. De acordo com o Amando a proposta é de que o encontro tenha uma abordagem prática e pragmática sobre o fazer audiovisual. “Durante o encontro, vamos analisar problemas recorrentes durante a criação e produção de conteúdo. Além de falar sobre pré-produção, filmagem, captação de som – importantes aspectos envolvidos na criação e realização do trabalho com vídeo -, além de trocar experiências e praticar bastante”, completou o educador.

Na sexta-feira, às 19h, também como atividade do curso de Multiplicadores, mas aberta ao público em geral, haverá sessão do Cineclube Paratodos com o filme “Jaguar” (1967), do diretor francês Jean Rouch.

O curso de Capacitação de Multiplicadores em Educação Audiovisual é realizado pela Associação Comunitária João de Barro, através do projeto LAJE: Laboratório Popular de Audiovisual, e em parceria com o Cineclube Paratodos e do LabCriarte da UFSCar, com recursos do edital ProAC Lab 51/2021.