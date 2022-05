Comércio de Botucatu terá horário diferenciado nesta sexta (6)

Lojas do comércio varejista funcionam das 9 as 22 horas

Da Redação

As lojas do comércio de Botucatu terão horário diferenciado nesta sexta-feira, 6 de maio, tendo em vista alavancar as vendas para o Dia das Mães, funcionando das 9 as 22 horas. A determinação consta em convenção coletiva dos sindicatos representativos dos empresários e empregados do setor.

No sábado, 7, o horário será das 9 as 17 horas. Supermercados e shopping center terão horários diferenciados pois seguem outros acordos relativos às suas categorias.