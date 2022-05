Sebrae-SP realiza ação gratuita para orientar MEIs a se regularizarem

Haverá, ainda, orientações sobre como fazer a Declaração Anual do MEI

Da Redação

Com o objetivo de orientar os Microempreendedores Individuais (MEIs) de todo o Estado de São Paulo, o Sebrae-SP vai realizar o Regulariza MEI na quinta-feira, 5 de maio, das 19h às 21h. A ação vai tratar sobre com regularizar a situação da empresa e como fazer a Declaração Anual do MEI, que tem prazo de entrega até 30 de junho. As inscrições são gratuitas.

Durante o evento, os especialistas do Sebrae vão orientar os MEIs sobre a regularização dos débitos, as regras envolvidas e a importância de realizar a quitação ou parcelamento da dívida para não correr o risco de perder o CNPJ, ser inscrito em dívida ativa ou perder os benefícios, como aposentadoria e auxílio-doença.

Haverá, ainda, orientações sobre como fazer a Declaração Anual do MEI que se difere da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. O prazo para o envio da Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN — SIMEI), referente ao ano de 2021, foi prorrogado para 30 de junho. As inscrições podem ser feitas no link. Outras informações pelo telefone 0800-570-0800.