Unesp de Botucatu recebe bolsa internacional para aplicação na veterinária

Fundação selecionou instituições que são capazes de fornecer maior acesso à educação

Da Redação

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, Botucatu, foi uma das instituições selecionadas para receber bolsa da Fundação Zoetis, fundação corporativa da Zoetis Inc. que apoia comunidades e pessoas que cuidam de animais, com foco específico no avanço das oportunidades para veterinários e agricultores em todo o mundo.

O anúncio, feito em 12 de abril, indica que a Fundação Zoetis distribuirá US$ 4,9 milhões durante esta primeira rodada de doações, apoiando 20 iniciativas baseadas em 19 países para ajudar a possibilitar profissões prósperas, meios de subsistência para agricultores e profissionais veterinários, bem como iniciativas para ajuda humanitária na Ucrânia.

A Fundação Zoetis selecionou instituições beneficiárias que são capazes de fornecer maior acesso à educação e recursos de bem-estar mental, expandindo o alívio da dívida de estudantes veterinários, apoiando os esforços de diversidade e inclusão e ajudando a possibilitar meios de subsistência prósperos, financiando programas que apoiam práticas veterinárias e agricultores que adotam práticas de negócios sustentáveis e resilientes.

A FMVZ/Unesp receberá bolsa da Fundação Zoetis para apoiar a formação de veterinários de abril a dezembro de 2022. A FMVZ foi selecionada na categoria ‘Programas de Bolsas, Alívio da Dívida, Diversidade e Inclusão’. “Estamos orgulhosos de receber esta bolsa de uma instituição tão importante e prestigiada como a Fundação Zoetis”, comentou o professor Luiz Henrique de Araújo Machado, do Departamento de Clínica Veterinária da FMVZ. “É uma parceria que esperamos manter, pois nos ajuda muito em nossos objetivos de formar pessoas qualificadas na área da Medicina Veterinária”.

Após o recebimento da bolsa, e em conjunto com a Supervisão do Hospital Veterinário da FMVZ, foram selecionados os veterinários para receber os recursos da bolsa: Carolina Aparecida Rodrigues, infectologia (Orientador de Área: Professor Antonio Carlos Paes); Jaqueline Valença Corrêa, cardiologia veterinária (Orientadora de Área: Professora Maria Lucia Gomes Lourenço); Jeniffer Gabriela Figueroa Coris, cirurgia de pequenos animais (Orientadora de Área: Professora Sheila Canavese Rahal); Julia Meira, dermatologia veterinária (Orientador da área: Professor Luiz Henrique de A Machado).

“As pessoas que cuidam dos animais estão no centro de tudo o que fazemos. À medida que veterinários e agricultores continuam a enfrentar desafios crescentes, estamos entusiasmados em financiar uma variedade de organizações que estão identificando soluções inovadoras e causando um impacto positivo em nossas comunidades”, disse Jeannette Ferran Astorga, presidente da Zoetis Foundation e vice-presidente executiva, Corporate Assuntos, Comunicação e Sustentabilidade na Zoetis.

A lista completa dos beneficiários da primeira rodada de 2022 pode ser acessada aqui.