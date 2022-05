Caio fornece unidades do micro-ônibus Foz para empresa de Araçatuba

Com 8.380 mm de comprimento, capacidade total para 29 passageiros

Da Redação

Tradicional cliente Caio, a Viação Paraty agregou em sua frota 11 unidades zero km do micro-ônibus Foz versão F2200 para o transporte de trabalhadores rurais, na região de Araçatuba.

“Um dos grandes diferenciais da Caio é a possibilidade de customização dos veículos. Para quem opera no segmento agro, é muito importante ter em sua frota ônibus robustos, duráveis e configurados de acordo com o que precisa no seu dia a dia de trabalho”, afirma Antonio Sacomani, representante de vendas da Caio na região.

Sobre os F2200

Com 8.380 mm de comprimento, capacidade total para 29 passageiros e porta de acesso ao salão interno do tipo sedan, os veículos adquiridos pela Viação Paraty foram produzidos de acordo com as normas vigentes para o transporte de funcionários.

Para proporcionar mais comodidade aos passageiros durante o trajeto, as poltronas são estofadas e revestidas com material de fácil limpeza e manutenção. Possuem janelas com vidros na cor fumê, que bloqueiam os efeitos dos raios solares, garantem o conforto térmico no salão interno dos ônibus, que também possuem vedação especial contra poeira.

Os Foz versão F2200 são equipados com bagageiros laterais, que permitem armazenar itens necessários para os trabalhadores durante o expediente. Preparados para trafegar por terrenos mistos e de difícil acesso, contam com guarda-lamas para proteção da carroceira, gancho de reboque traseiro e dianteiro reforçados para maior durabilidade dos itens.