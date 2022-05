Judô do Sesi Botucatu fatura quatro medalhas e é vice-campeão do Paulista Sênior

Próximo compromisso será a seletiva para os Jogos Olímpicos Universitários

Da Redação

A equipe de Rendimento de Judô do Sesi-SP Botucatu teve atuação destacada no Campeonato Paulista Sênior, disputado em São José dos Campos, no último final de semana, conquistando quatro medalhas, duas de ouro e duas de prata, e terminando como vice-campeã geral do Estadual.

A competição contou com a presença dos melhores judocas de São Paulo visando a pontuação no ranking que definirá o representante do Estado no Campeonato Brasileiro da categoria. A delegação do Sesi-SP Botucatu foi formada por 19 atletas, em sua maioria das categorias de base sub-18 e sub-21.

O Sesi-SP subiu ao lugar mais alto no pódio com os judocas Renan Ferreira Torres (-66kg) e Michael Marcelino (-73kg). As medalhas de prata vieram com Michel Natan Félix (-60kg) e Wilgner Mendes (-90kg).

O técnico da equipe de Rendimento de Judô do Sesi-SP Botucatu, Alexandre Lee, apontou a evolução dos resultados em comparação com a última competição da categoria. “Foi o primeiro paulista sênior pós-pandemia, pois o último havia sido realizado em 2019. De lá para cá, os clubes e atletas fortaleceram-se e mostraram-se bastante resilientes. Participamos com atletas jovens, que não são da categoria Adulta, mas conseguiram classificar-se, mostrando uma equipe de base bastante forte. Conquistamos quatro medalhas e, em relação à 2019, quando terminamos em quinto, houve uma evolução importante, pois desta vez fomos vice-campeões. Mostra uma equipe renovada, com nova cultura e, por isso, fiquei bastante feliz”, destacou.

Lee também destacou, ainda, o desempenho de alguns dos judocas do Sesi-SP na competição. “No caso do Renan e do Michael, foi a primeira competição importante que eles venceram pós-pandemia, mostrando capacidade de superação e lutando muito bem. Na semifinal, o Michael lutou com atleta titular da seleção brasileira e venceu de forma consistente por ippon. O Renan fez final com atleta do Pinheiros, também da seleção brasileira, e venceu também de forma bastante consistente. Além disso, o Michel, que tem apenas 17 anos, conseguiu chegar à final em uma competição adulta, mostrando muito potencial”, concluiu o treinador.

O próximo compromisso do judô do Sesi-SP Botucatu será a seletiva para os Jogos Olímpicos Universitários, de 10 a 13 de maio, em Rio Verde (GO), onde o Sesi-SP será representado por Renan Torres na categoria -66kg.