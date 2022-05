Obras de infraestrutura avançam no Jardim Centenário

Prefeitura implantou mais de 500 metros de galerias, 25 caixas de coleta

Da Redação

As vias do Jardim Centenário, Avenida São Paulo e Alameda das Acácias, já estão com as obras de implantação de guias e sarjetas concluídas e nas próximas semanas a Secretaria de Infraestrutura irá realizar a base e o asfalto.

Antes de receber o pavimento, a Prefeitura implantou mais de 500 metros de galerias, 25 caixas de coleta, além de 1.300 metros de guias e sarjetas.

A obra no Jardim Centenário faz parte do projeto de universalização do asfalto, que tem como objetivo levar pavimentação para os bairros que ainda tem ruas de terra.