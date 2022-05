Operação Migrante tem início nesta quarta (4) em Botucatu

População pode auxiliar a Operação Migrante acionando a GCM pelo telefone 199

Da Redação

A partir da noite desta quarta-feira, 04, as equipes da Assistência Social, Saúde e Guarda Civil Municipal darão início à Operação Migrante 2022. A ação consiste em realizar a busca ativa de pessoas em situação de vulnerabilidade social e que estejam expostas ao frio, encaminhando-as para o Espaço Acolhedor.

No Espaço Acolhedor, os usuários podem tomar banho, recebem roupas limpas, refeições e podem pernoitar. Na manhã seguinte recebem café da manhã e passam por atendimento com a equipe do Espaço Acolhedor.

“A partir de agora, nas noites mais frias em que a temperatura apontar 16ºC, sairemos com nossas equipes em busca de quem está dormindo na rua. Começaremos nossas ações a partir das 20 horas e a população poderá nos auxiliar, indicando lugares onde há pessoas em situação de vulnerabilidade social”, destacou Rosemary Pinton, Secretária de Assistência Social.

A população pode auxiliar a Operação Migrante acionando a GCM pelo telefone 199 sempre que encontrar pessoas nas ruas. Basta informar corretamente o endereço, praça ou ponto de referência, para que as equipes se descoloquem para atendimento.

“Como em anos anteriores, desde março planejamos os trabalhos da Operação Migrante. É uma ação humanitária, que a GCM presta toda colaboração para cuidar e proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade social nesses dias frios”, completou Marcelo Emílio, Secretário Municipal de Segurança.

O Espaço Acolhedor funciona na Avenida Paula Vieira, 489 – Vila Ema.

Serviço:

Operação Migrante

Guarda Civil Municipal

Telefone: 199