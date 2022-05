Pronto Socorro Infantil e Adulto de Botucatu são beneficiados por projeto de eficiência energética

Investimentos permitirão economia de energia de cerca de 178,1 MWH/ano

Da Redação

Duas instituições de saúde de Botucatu tiveram projetos de eficiência energética executados pela CPFL Paulista recentemente: o Pronto Socorro Infantil e o Pronto Socorro Adulto. As ações fazem parte do programa CPFL nos Hospitais e tiveram investimento total de R$ 569,3 mil.

Apenas no PS Infantil, o investimento foi de R$ 450 mil e serviu para a instalação de uma usina solar fotovoltaica com 100 kWp de capacidade. A instalação permitirá a geração própria de cerca de 140 MWh de energia por ano.

Já no PSA, a usina instalada tem capacidade de 26,5 kWp e deverá gerar cerca de 38 MWh de energia por ano. A geração depende, principalmente, da incidência da luz solar sobre as placas fotovoltaicas. Neste PS, o investimento foi de R$ 119,3 mil.

Além disso, a distribuidora também substituiu 953 lâmpadas antigas pela tecnologia LED nos dois locais, melhorando a iluminação interna a partir de lâmpadas que também duram mais e exigem menos manutenção.

Esses investimentos permitirão que as instituições tenham uma economia de energia de cerca de 178,1 MWH/ano, que representa o consumo de 75 residências por mês. O meio ambiente também será beneficiado com o projeto, já que 11 toneladas de CO2 deixarão de ser lançadas na atmosfera anualmente, o que representa o plantio de 66 novas árvores.

“O CPFL nos Hospitais ajuda instituições de saúde públicas e filantrópicas a terem um sistema de energia sustentável e, além disso, reduzirem sua conta de luz. O programa é um dos mais importantes da companhia e, por isso, empenhamos todo nosso conhecimento para gerar menos consumo de energia e mais segurança para as instituições”, afirma Orzila Ortega da Silva, consultora de negócios da CPFL Paulista em Botucatu.

CPFL nos Hospitais. O programa conta com três frentes de trabalho: ações de eficiência energética, investimento em humanização hospitalar e melhorias, além de um programa de doação em conta de energia para hospitais.

Primeiro pilar – conta com investimento de até R$ 150 milhões nas quatro distribuidoras do Grupo (CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE) para atender cerca de 300 instituições de saúde até o final do projeto.

Mais de 180 hospitais públicos e filantrópicos dos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul já contam com ações de eficiência energética promovidas pelo programa CPFL e RGE nos Hospitais. As obras concluídas até outubro de 2021 representarão uma economia de cerca de R$ 11,7 milhões anuais nas contas de luz das instituições, que poderão implementar esse valor em melhorias no atendimento à população.

Do total previsto, a CPFL Energia já investiu R$ 158,8 milhões nessas obras, que englobam a substituição de mais de 119 mil lâmpadas comuns por modelos de tecnologia LED, além da implementação de usinas fotovoltaicas com potência total instalada de 18,8 MWp. Os sistemas vão proporcionar uma economia de energia elétrica estimada de 34,1 GWh ao ano, o que equivale ao consumo de 14.386 residências de médio porte anualmente, e ainda evitará a emissão de 2.560 toneladas de CO2 na atmosfera – o mesmo que o plantio de 15.359 novas árvores.

Entre as instituições beneficiadas em São Paulo estão: Hospital de Amor, em Barretos; Hospital de Base de São José do Rio Preto (FUNFARME); Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vinhedo; Santa Casa de Araraquara; Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto; Santa Casa de Ibitinga; Hospital Nestor Goulart Reis, de Américo Brasiliense, Hospital de Clínicas da UNICAMP, em Campinas. Já no Rio Grande do Sul, receberam o projeto o Hospital de Caridade de Santo Cristo, em Santo Cristo; a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana; Hospital Centenário de São Leopoldo, a Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento; a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo; a Associação Franciscana de Assistência, de Gramado; e o Hospital de Caridade de Erechim.

Segundo pilar – compreende projetos endossados pelo Instituto CPFL divididos em dois eixos: humanização e melhorias. Em humanização, os investimentos objetivam tornar o ambiente hospitalar mais leve e descontraído para pacientes, familiares e profissionais de saúde, agregando brincadeiras, humor e contação de histórias. O eixo de investimentos em melhorias atua na infraestrutura e na aquisição de equipamentos com foco no atendimento oferecido por hospitais públicos. Este eixo também apoia a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis, além da realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas.

Em 2020, em uma ação especial de combate à COVID-19, o Instituto CPFL coordenou a destinação de R$ 5 milhões de reais em insumos médicos, beneficiando 20 hospitais, além de doar mais R$ 1 milhão ao programa “Salvando Vidas”, do BNDES.

Na temporada 2021 do Instituto CPFL, a frente CPFL e RGE nos Hospitais está presente em 28 instituições de 18 diferentes cidades.

Terceiro pilar – permite aos clientes realizar doações para as instituições de saúde por meio da conta de energia. Isso aumenta a arrecadação dos hospitais, permitindo investimentos na melhoria das condições de atendimento. Por meio da CPFL Total, empresa que faz a gestão de doações via conta de energia, R$ 4,2 milhões foram doados por clientes das distribuidoras do grupo a 105 hospitais.

Reconhecimento. Em 2021, o programa CPFL e RGE nos Hospitais foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um exemplo de boa prática ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O reconhecimento se deve à integração dos indicadores ambientais, sociais e econômicos gerados pelo CPFL e RGE nos Hospitais, que contribuem diretamente para os ODS, como garantir a distribuição de energia acessível, sustentável e moderna e promover o bem-estar e vida saudável a todos. O presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrella, é embaixador do programa Liderança com Impacto da ONU.

O programa CPFL e RGE nos Hospitais faz parte do pilar Valor Compartilhado do plano de sustentabilidade da empresa, que prevê aplicar até 2024 mais de R$ 1,8 bilhão para impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando impactos positivos na comunidade e na cadeia de valor, além de reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio.