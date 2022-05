Vereador solicita melhorias na iluminação do “Túnel do Sesi”

Iniciativa visa fornecer maior segurança, tanto para pedestres quanto para ciclistas e condutores

Da Redação

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Botucatu, realizada na segunda-feira (02), o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento para a realização de melhorias estruturais na zona sul da cidade. Oficiado ao Secretário de Infraestrutura, Rodrigo Colauto Taborda, a solicitação trata de ações para melhorar a iluminação interna e externa do “Túnel do Sesi”, localizado próximo às unidades do SESI, SENAI e da escola Sophia Gabriel.

Situado no final da Avenida Mário Barbéris, o túnel é responsável por fazer a ligação entre os Conjuntos Habitacionais “Humberto Popollo” (Cohab I) e “Engenheiro Francisco Blasi” (Cohab III), além de ser parte importante no escoamento do trânsito nessa região do município. Essa iniciativa visa fornecer maior segurança, tanto para pedestres quanto para ciclistas e condutores que circulam pelo local.

Para o vereador, melhorar a iluminação nesse trajeto é questão urgente, já que muitas pessoas trafegam pela passagem, diariamente, a pé. “Recebi com preocupação o relato de pedestres que circulam por este local e estão preferindo se arriscar na travessia pela Rodovia Marechal Rondon, devido a iluminação precária”, comentou Pagani.