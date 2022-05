50% dos brasileiros vão comprar presentes para o Dia das Mães

Do grupo de pessoas que planeja presentar, 39,4% pretendem gastar mais do que em 2021

Da Redação

Pesquisa nacional de intenção de compras da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), elaborada pela Pinion, aponta que 50% dos brasileiros pretendem dar presentes para o Dia das Mães. Os dados, mais tímidos que os de 2021, já refletem a piora da situação financeira das famílias por conta da menor renda e do crédito mais caro e mais escasso.

É que, em relação ao ano passado, diminuiu a proporção dos que manifestaram que irão consumir para a data. Na ocasião, este mesmo estudo registrou que 58,6% iriam às lojas.

“Hoje, as pessoas estão mais endividadas e com menor poder de compra”, disse Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP. “Isto reflete diretamente na intenção de compras do consumidor neste que é o período mais importante para o comércio depois do Natal”, complementou.

Nos números de hoje, dos 1.732 entrevistados, em todas as regiões do Brasil, 31,7% responderam que não vão consumir para esta data, e 18,3% ainda não se decidiram.

Do grupo de pessoas que planeja presentar suas mães, 39,4% pretendem gastar mais do que em 2021, enquanto 37,8% desejam o contrário. Em termos do nível de gasto, a maioria (68,9%) quer gastar entre R$ 50 e R$ 150.

A pesquisa também apontou que a maioria das compras seria realizada em pequenos estabelecimentos (44,3%), e, de forma presencial, em lojas físicas (67,7%).

Itens mais procurados

A área de vestuário, calçado e adereços continua sendo uma das que agrega a maior intenção de compras, com 69,2%. Os presentes de uso pessoal, do setor de beleza, além de joias e bijuteria, continuam sendo lembrados para as mães e perfazem cerca de 71% das preferências.

Os móveis e eletrodomésticos mostram quase 51% dos desejos de compra, e, se somados aos “equipamentos digitais” (22,5%), alcançam cerca de 73%, refletindo o resultado da mudança de hábitos do consumidor, ocorrida por conta do trabalho remoto e da maior permanência das famílias em casa, comportamento imposto pela pandemia.

Chocolates (isoladamente com 19,8% das preferências) continuam sendo mencionados pelos consumidores, mesmo após a Páscoa.

Sobre os meios de pagamento, nota-se que há uma diminuição da disposição a comprar de forma parcelada, em relação ao ano passado. Para a maioria dos itens ainda há preferência maior pela utilização de dinheiro em espécie e cartões de débito, em relação a usar a modalidade do PIX como forma de pagamento à vista.

“Essa diminuição da intenção de parcelamento das compras está associada à alta da taxa de juros, menores prazos para financiamento e menor disponibilidade de crédito para o consumo”, explicou Ruiz de Gamboa.

Estado de São Paulo

O recorte estadual da pesquisa de intenção de compras da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), elaborada pela Pinion, traz números muito parecidos com a nacional. No Estado, 47,3% pretendem presentear as mães, 34,1% disseram que não vão às compras e, ainda, há 18,6% de indecisos. Foram ouvidas 893 pessoas na capital, região metropolitana, litoral e interior paulista.