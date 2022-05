Avaré: campanha conscientiza sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Evento integra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Da Redação

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS) de Avaré promove, em maio, a Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Sob o lema “Faça bonito”, a iniciativa é uma parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

O evento faz alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.

Programação

A programação inclui o 1º Encontro de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontece no dia 17.

Voltado para profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, educadores, gestores públicos, estudantes de Direito, Assistência Social e Psicologia, entre outros interessados, o evento acontece das 8 às 12 horas na Câmara Municipal.

A exposição será ministrada por Anna Luiza Calixto, militante na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, autora de literatura infantil e fundadora do Projeto Os Cinco Passos.

Serão abordadas práticas exitosas no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual do público-alvo, bem como ferramentas de prevenção, combate, orientação e ludicidade para trabalhar a prevenção da violência sexual infantil.

A inscrição deve ser feita aqui.

Caminhada

Já no dia 18 de maio é a vez da caminhada pelas ruas do centro de Avaré, também em referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A atividade sai do Largo São João às 13 horas com destino à Concha Acústica, onde haverá apresentações artísticas de projetos sociais que são parceiros do município.