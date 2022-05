Botucatu: audiência pública debaterá preservação do patrimônio histórico e cultural

Da Redação

Para debater com a sociedade questões relacionadas à preservação do patrimônio histórico e cultural que integram as riquezas arquitetônicas estruturais e artísticas do município, a Câmara de Botucatu promove na próxima quarta-feira, 11 de maio, mais uma audiência pública.

O evento vai ao encontro de uma preocupação que recentemente mobilizou a cidade: um protesto contra a demolição de um palacete histórico. O abaixo-assinado pela preservação do “Palacete de Eugênio Monteferrante” recebeu quase 900 assinaturas digitais em apenas 24 horas.