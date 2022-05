Fundo Social de Solidariedade de Bauru inicia a Campanha do Agasalho

Campanha tem como objetivo ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social

Da Redação

O Fundo Social de Solidariedade começou, nesta quarta-feira (4), a Campanha do Agasalho de 2022, com diversos pontos de arrecadação. A campanha tem como objetivo ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social ou em situação de rua a enfrentar o período de inverno.

Para amenizar o frio dessas pessoas e famílias, a campanha busca arrecadar cobertores e agasalhos novos ou usados em bom estado de conservação, para minimizar os impactos das baixas temperaturas.

As empresas interessadas em serem parcerias da Campanha do Agasalho podem entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, pelo telefone 3235-1119, ou na Praça das Cerejeiras, 1-59. O Fundo Social também é ponto de arrecadação.