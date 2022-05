Prédios públicos de Botucatu terão vistoria para evitar proliferação do Aedes Aegypti

Equipes da Zeladoria verificarão calhas e as instalações de escolas e unidades de saúde

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu está intensificando as estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti e por isso realizará uma série de ações para frear a transmissão do vírus na Cidade.

A partir da próxima sexta-feira, 06, a Prefeitura, através das equipes de Zeladoria Municipal, fará uma vistoria em prédios públicos com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Equipes da Zeladoria irão verificar calhas e as instalações de escolas e unidades de saúde em busca de possíveis criadouros. As ações começarão pelos prédios públicos da região Norte de Botucatu, onde há maior concentração de casos de dengue confirmados no Município.

“Cada um precisa fazer a sua parte. Assim como cada morador precisa cuidar do seu quintal, nós temos que fazer a nossa parte e cuidar dos nossos prédios, eliminando qualquer condição favorável para a proliferação dos mosquitos”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

A vistoria e a limpeza dos prédios públicos começam nesta sexta-feira, 06, e seguirá durante todo o mês de maio.

Ação Cata Treco

Neste ano, Botucatu já confirmou 121 casos de dengue, sendo que quase a metade deles foi registrada na região Norte da Cidade, principalmente no Jardim Paraíso.

Além de intensificar as visitas de agentes nos imóveis, a Vigilância Ambiental em Saúde tem realizado ações de nebulização para eliminar mosquitos da dengue.

Também no Jardim Paraíso, será realizada a ação Cata Treco, que tem como objetivo que as pessoas descartem materiais inservíveis e que possam acumular água da chuva. O Cata Treco ocorrerá nas proximidades do Parque Municipal, nas ruas sinalizadas no mapa.