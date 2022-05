Trabalho de Extensão da Unesp de Botucatu premiado em congresso internacional

Projeto foi aplicado em uma escola pública do município e atingiu 491 crianças de 5 a 11 anos

Da Redação

Entre os dias 26 e 29 de abril de 2022, ocorreu o X Congresso Latino Americano de Higienistas de Alimentos, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Na oportunidade, um trabalho de extensão da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, foi premiado na categoria de “experiência bem-sucedidas”.

Essa modalidade premia atividades práticas, que envolvam populações ou grupos sociais, inovadoras, relacionadas aos alimentos e/ou alimentação, saúde pública, higiene dos alimentos, ambiente e outros (todos com enfoque na temática central do congresso). Tais atividades são realizadas no âmbito dos municípios ou estados e que, já tenham sido implantadas e agilizadas, e obtiveram respostas positivas das entidades, empresas e usuários, culminando em benefícios para a sociedade com reflexo na qualidade de vida das pessoas.

No Congresso, o trabalho intitulado “Educação sanitária com foco na segurança de alimentos: uma abordagem para crianças do ensino fundamental da cidade de Botucatu, São Paulo” foi apresentado pelo acadêmico egresso do curso de Medicina Veterinária da FMVZ e atual residente da área de Zoonoses e Saúde Pública, Gustavo Nunes de Moraes. O projeto teve a coordenação do professor Juliano Pereira, do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva, em conjunto com o GEISA -Grupos de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar.

“Essa premiação é a coroação de um projeto de extrema relevância para a saúde pública e para a sociedade. Além disso, deixar o nome da FMVZ marcado como uma instituição que se preocupa com as questões sociais é sempre um orgulho”, disse o professor Juliano Pereira.

Resumo do projeto premiado

As doenças de origem alimentar são enfermidades causadas pelo consumo de alimentos ou água contaminados e são consideradas um dos maiores problemas mundiais de saúde pública. Dentro do contexto dessas doenças, a higiene pessoal, manipulação inadequada de alimentos e a educação sanitária são importantes fatores que influenciam para a ocorrência de surtos. O projeto de extensão universitária premiado foi desenvolvido na FMVZ/UNESP no ano de 2019, com o objetivo de instruir crianças de escolas rede pública da cidade de Botucatu sobre a importância da higiene pessoal e da manipulação adequada de alimentos.

O projeto foi aplicado em uma escola pública do município e atingiu 491 crianças de 5 a 11 anos. As atividades foram aplicadas em três ações: 1) Palestra introdutória lúdica e interativa sobre micro-organismos, higiene pessoal e de alimentos; 2) Gincana com brincadeiras e atividades formativas práticas com foco na segurança de alimentos; e 3) Entrega de uma cartilha denominada “Lavando as Mãos e Cuidando dos Alimentos” contendo informações e jogos com enfoque na descrição e micro-organismos, higiene pessoal e de alimentos e conservação de alimentos, de modo a possibilitar a disseminação das informações.

Houve uma boa interação com os alunos durante as ações aplicadas, demonstrando a importância dessa abordagem nas escolas. Durante a realização de cada atividade, foi realizada uma avaliação de cada turma, no sentido de identificar os pontos que levaram a curiosidade, discussão, envolvimento e percepção dos hábitos inadequados das crianças. Tal avaliação foi executada por um membro organizador, que preenchia uma planilha de informações sobre o andamento do projeto. Foi possível promover, portando, educação em saúde de forma prazerosa, de modo a evitar doenças relacionadas à precária higiene pessoal e à manipulação incorreta de alimentos.