Bolsa Empreendedor paga bolsa-auxílio de R＄ 1 mil a pequenos empreendedores

Serão oferecidas 130 mil vagas em 2022 para desempregados ou MEIs

Da Redação

Terminam na segunda-feira (9) as inscrições para a 3ª turma do Programa Bolsa Empreendedor do Governo de São Paulo. Ao todo serão oferecidas 130 mil vagas em 2022 para desempregados ou MEIs em situação de vulnerabilidade em todo o Estado obterem qualificação profissional e migração para o mercado formal.

Para receberem a bolsa-auxílio de R$ 1 mil do Bolsa Empreendedor, os interessados devem participar de um curso gratuito de empreendedorismo do Sebrae e obter formalização como MEI (Microempreendedor Individual) ou outra natureza jurídica. A bolsa é disponibilizada em duas parcelas de R$ 500, condicionadas a 75% de frequência nas aulas e a formalização do trabalho.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pelo Programa, as capacitações acontecem em formato virtual, com carga horária de 10 horas, sobre temas como empreendedorismo, ideia de negócios, marketing, finanças e formalização, entre outros. As aulas da 3ª turma irão iniciar em junho e os interessados podem se inscrever no portal do Bolsa do Povo.

Mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência têm prioridade no Programa. Contudo, todos os moradores de São Paulo, maiores de 18 anos, alfabetizados e que estão atualmente desempregados ou são MEI podem se inscrever no Bolsa Empreendedor ao longo dos próximos meses. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato na Central de Atendimento: 0800 7979 800 (segunda a sexta, das 8h às 18h — atendimento eletrônico 24h); (11) 98714-2645 — WhatsApp (atendimento eletrônico 24h).

Criado pelo Governo de São Paulo e enviado em forma de projeto de lei pela Secretaria da Casa Civil à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em abril de 2021, o Bolsa do Povo tem 19 programas sociais, dentre eles, o Bolsa Empreendedor, que disponibilizará somente este ano R$ 130 milhões para apoiar, impulsionar e incentivar pequenos negócios em todo o Estado.