Fundo Social inicia cursos profissionalizantes voltados à geração de renda

Participação nos cursos do Fundo Social é gratuita e as vagas limitadas

Da Redação

O Fundo Social de Solidariedade oferece vários cursos profissionalizantes para pessoas com 16 anos ou mais interessadas em capacitação com geração de renda. A iniciativa do Fundo faz parte da política de qualificação de mão de obra e geração de postos de trabalho.

Teve inicio mais um curso de Manicure e Pedicure. O curso tem a duração média de três meses, e as aulas são realizadas sempre às terças-feiras das 13 às 16 horas.

Outros cursos que também estão em andamento são o de produção de Salgados Assados e Fritos, em que o participante aprenderá técnicas para a confecção de receitas como torta, coxinha, esfiha, e outros quitutes; o de Panificação, em que o foco principal é a produção de pães doces e salgados, além da produção de Bolos Confeitados.

Na próxima semana começam as aulas de Pequenos Reparos em Roupas.

A participação nos cursos do Fundo Social é gratuita e as vagas limitadas.

Mais informações

Fundo Social de Solidariedade

Rua José Barbosa de Barros, 120 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1524