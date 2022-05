Governo do Estado libera áreas para duplicação de trecho na SP-255

Área da desapropriação inclui 196.965,89 m²

O Governo de São Paulo declarou a utilidade pública das áreas necessárias para a duplicação do trecho entre os quilômetros 124+954m e 125+812m da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), no município de Bocaina, comarca de Jaú.

O decreto número 66.677, publicado no Diário Oficial do dia 20 de abril de 2022, permite a desapropriação no entorno da rodovia, administrada pela concessionária ViaPaulista e sob regulação da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Com a publicação do documento, a concessionária ViaPaulista pode iniciar as tratativas para a liberação das áreas. O trecho de duplicação está entre o km 83+200m ao km 137+950m e inclui oito novos dispositivos e seis remodelações.

O valor do investimento total da obra será de R$ 306,6 milhões (data base de março de 2022) e o prazo estimado de conclusão é de 42 meses.