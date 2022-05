Prefeitura de Avaré implanta calçada na região do Cristo Redentor

Empreendimento deve ser finalizado nos próximos dias

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré está construindo uma calçada numa margem da Rua Dona Carmem Dias Faria, importante acesso à zona norte da cidade.

A nova estrutura começa próxima à Praça da Paz e do Cristo Redentor, um dos pontos turísticos da cidade, e segue até a rotatória que dá acesso ao prolongamento da via, já no Alto da Boa Vista.

Além de garantir o conforto e a segurança de pedestres, a obra da Secretaria Municipal de Serviços vai contar com acessibilidade.

O empreendimento deve ser finalizado nos próximos dias, informa a pasta.