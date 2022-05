Programa Bombeiros na Escola entrega certificados a alunos participantes

Curso teve como objetivo transmitir noções de primeiros socorros, prevenção de acidentes

Da Redação

Nesta semana, alunos dos 4º anos da escola EMEFI Jesumina Domene Dal Farra receberam certificado de participação do Programa Bombeiros na Escola (PBE), realização por meio de uma parceria entre Secretaria Municipal de Educação e Corpo de Bombeiros de Botucatu.

O evento foi realizado na Sede do Corpo de Bombeiros e contou com a presença do Capitão PM Edson Winckler Filho, Comandante do 5° Sub Grupamento de Bombeiros; Cabo PM Emerson, Bombeiro Educador da Estação de Bombeiros de Botucatu; Lucas Trombaco, Coordenador da Defesa Civil na Prefeitura Municipal; além de professores da unidade escolar.

Com duração de dois meses, o curso foi realizado em seis encontros e teve como objetivo transmitir noções de primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, noções de salvamento, dentre outras técnicas.

“Através dos aprendizados adquiridos durante o programa, essas crianças serão capazes de identificar situações de risco, prevenir acidentes e tomar atitudes corretas e ágeis frente a eventos relacionados, que por consequência transmitirão para suas famílias e para a comunidade em geral”, comentou o Capitão Winckler.

O programa visa a atingir diretamente os alunos do 4º e/ou 5º anos do Ensino Fundamental I e os educadores responsáveis por esses alunos durante os trabalhos realizados.