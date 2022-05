Unesp de Botucatu receberá a primeira edição da Pré-Eclâmpsia Running

Prova composta por corrida de 6 km e caminhada de 3 km acontecerá no dia 29 de maio

Da Redação

A Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP), por meio do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e com organização do NUMIS – Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde da Unesp, realizará a primeira edição da Pré-Eclâmpsia Running “Eu corro por mães e bebês”.

A prova, composta por corrida de 6 km (quatro voltas de 1.500m) e caminhada de 3 km (2 voltas de 1.500m) acontecerá no dia 29 de maio (domingo), com largada a partir das 8 horas, defronte a Biblioteca, no Campus da Unesp, em Rubião Júnior.

A iniciativa integra um conjunto de ações informativas que serão realizadas ao longo do mês de maio com objetivo de conscientizar sobre a pré-eclâmpsia, condição frequente e perigosa, que se caracteriza pelo aumento da pressão arterial durante uma gestação. Essa é a principal causa de morte materna e de bebês em todo o mundo.

Segundo a organização, todas as 250 inscrições disponibilizadas para a prova foram preenchidas em poucas horas. Não houve cobrança de taxa de inscrição. Aos participantes foi solicitado, de forma voluntária, a doação de um quilo de alimento não perecível ou dois litros de leite. A entrega acontecerá na retirada do kit atleta, dia 28 de maio, das 9 às 17 horas, na loja Clau´s Sports (Rua Amando de Barros, 606 – Centro). O material arrecadado será destinado às unidades da Casa de Apoio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

Haverá postos de hidratação no percurso e guarda volumes à disposição dos atletas. Ao final da prova cada participante receberá um kit composto por uma medalha de participação e uma fruta. A premiação inclui troféu aos cinco primeiros colocados na categoria geral (masculino e feminino).

Mais informações sobre a Pré-Eclâmpsia Running “Eu corro por mães e bebês” podem ser obtidas através do e-mail kevinfa.oliveira@gmail.com ou pelo telefone (14) 997185763 (Marcio). O evento também faz parte da comemoração dos 50 anos do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Botucatu.