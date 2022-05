Covid-19: Brasil tem 14.622 casos e 35 mortes em 24 horas

São Paulo é a unidade da Federação com o maior número de casos

Da Agência Brasil

O Brasil registrou, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (7) pelo Ministério da Saúde, 14.622 casos e 35 mortes em 24 horas. Desde o início da pandemia foram registrados 30.558.530 casos e 664.126 óbitos.

Há 227.240 casos em acompanhamento e 29.617.164 pessoas se recuperaram da doença, o que representa 96,9% dos contaminados pela covid-19.

O boletim deste sábado não trouxe dados atualizados do Distrito Federal, do Ceará, de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, de Roraima e do Tocantins. O Mato Grosso do Sul não atualizou o número de mortes.

Estados

São Paulo é a unidade da Federação com o maior número de casos (5.5422.332) e de mortes (168.339). Em número de casos, o estado do Sudeste é seguido por Minas Gerais (3.361.406) e Paraná (2.470.510). Os menores números de casos foram registrados no Acre (125.969), Roraima (155.525) e Amapá (160.400).

Rio de Janeiro (73.543) e Minas Gerais (61.377) são os estados que têm o segundo e terceiro maior número de mortes por covid-19. Os menores números estão no Acre (2.002), Amapá (2.132) e Roraima (2.151).