Hemocentro Itinerante arrecada mais de 220 bolsas de sangue em Botucatu

92 foram doadoras pela primeira vez

Da Redação

Entre os dias 27 e 30 de abril, o Projeto Hemocentro Itinerante arrecadou 223 bolsas de sangue para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

“Graças ao envolvimento dos parceiros e população, que participou dessa ação solidária, muitas vidas serão impactadas. Estamos imensamente felizes e gratos por realizarmos uma iniciativa desse porte”, disse a Gerente do Hemocentro do HCFMB, Enf.ª Andrezza Belluomini Castro.

O banco de sangue móvel, que ficou na Praça da Catedral, permitiu que muitas pessoas doassem sangue pela primeira vez. Dentre as 299 pessoas que se candidataram às doações, 92 foram doadoras pela primeira vez.

“O programa do Hemocentro Itinerante superou em muito as nossas expectativas, reforçando de forma significativa os estoques de sangue do Hemocentro. Além disto, abriu horizontes para a importância da ampliação na captação de novos doadores de forma descentralizada, em espaços públicos e de fácil acesso a nossa população. A população de Botucatu deu um belo exemplo de cidadania nestes quatro dias, comparecendo em massa para ajudar o próximo”, frisa Dr. Cláudio Lucas Miranda, Diretor do Hemocentro do HCFMB.

O Hemocentro Itinerante é uma iniciativa da SAS Brasil, startup social que leva saúde especializada a regiões de vulnerabilidade em todo o país.

“Tivemos grandes aprendizados ao ver pessoas superando seus medos em prol do outro; pessoas conciliando seus horários de trabalho com as agendas para doação, empresários incentivando e disponibilizando suas equipes para participarem do evento, trabalhadores cansados após jornada de trabalho, mas que não hesitaram em doar seu tempo para serem solidários”, finaliza Andrezza.