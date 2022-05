Iniciam aulas da disciplina optativa de Empreendedorismo no IBB

Da Redação

Na terça-feira, 3 de maio, tiveram início as aulas da disciplina optativa de Empreendedorismo oferecida aos alunos de graduação dos cursos de Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Ciências Biomédicas, Física Médica e Nutrição do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB). As atividades contam com a participação do Sebrae / SP, visitas técnicas no Ciclo Limpo, Parque Tecnológico de Botucatu e o Supera Parque em Ribeirão Preto.

A professora Flávia Queiroga Aranha, do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação, Assessora de Tecnologia e Inovação do IBB, e Coordenadora do Escritório de Inovação e Tecnologia (IBIT), é a responsável pelo projeto.

Esta é uma disciplina estruturada em quatro módulos que abordará os seguintes tópicos: O Empreendedor; O empreendedor e as oportunidades de mercado; modelo de negócios e plano de negócios.

A professora Flávia falou mais sobre a disciplina e a alegria da dar início em um projeto como esse: “Iniciamos a disciplina optativa de Empreendedorismo para os alunos do curso de graduação do IB, onde iremos discutir os assuntos relevantes com a temática: empreendedorismo, inovação e educação, atividades em sala de aula e também externa, e contamos com parceiros para enriquecer essas discussões. Ficamos felizes em presenciar 30 alunos em sala para conhecer e discutir a respeito do Empreendedorismo. Ao final da disciplina tenho certeza que teremos ótimos aprendizados”, finalizou.