Zeladoria inicia vistoria preventiva contra a dengue em prédios públicos

Equipe verificou principalmente as calhas e eliminou sujeiras

Da Redação

A equipe de limpeza predial e a Zeladoria da Prefeitura de Botucatu começaram nesta sexta-feira, 06, a vistoria em prédios públicos com o objetivo de limpar e eliminar possíveis criadouros de mosquito Aedes aegypti.

A ação foi realizada, em um primeiro momento, na Escola Luiz Carlos Aranha Pacheco e na Unidade de Saúde do Jardim Iolanda. Na vistoria, a equipe da Zeladoria verificou principalmente as calhas e eliminou sujeiras que pudessem obstruir a passagem da água.

“Na luta contra a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. Nós pedimos a colaboração da população para vistoriar os quintais, verificar calhas e ralos. Por isso, para dar o exemplo, estamos fazendo o mesmo em nossos prédios públicos. Esta deve ser uma ação conjunta para combater a dengue”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

A Escola Luiz Carlos Aranha Pacheco, situada no Jardim Paraíso, foi escolhida para o início das operações por estar em uma região com alta concentração de casos de dengue.

“A escola não atua apenas com temas tradicionais, questões sociais e da comunidade também são trabalhadas, como no caso da dengue. Os alunos são nossos multiplicadores, tudo que informamos e trabalhamos com eles na escola, eles podem transmitir as famílias e é exatamente que queremos fazer com a dengue, multiplicar conteúdo para obter resultados gerais”, Ana Teresa Rossi Diretora da Escola Pacheco.

A vistoria e limpeza dos prédios públicos segue na próxima semana, principalmente na região Norte, onde se concentram quase metade dos casos de dengue de Botucatu.

Cata Treco

Para diminuir os casos de dengue em Botucatu, atualmente são 132, a Prefeitura realizará a Operação Cata Treco. A ação tem como objetivo que a população vistorie seu quintal e elimine materiais inservíveis, que possam acumular água e sirvam de criador para o mosquito Aedes aegypti.

A região do Jardim Paraíso será contemplada com o primeiro Cata Treco do ano. Entre às 8 da manhã e às 13 horas deste sábado, 07, as equipes de Infraestrutura, Zeladoria e Saúde percorrerão as ruas do bairro.

O Cata Treco ocorrerá nas proximidades do Parque Municipal, nas ruas sinalizadas no mapa.

Os moradores que quiserem descartar materiais devem colocar os objetos na calçada até às 7 horas da manhã de sábado, 07 de maio. A equipe da Prefeitura passará recolhendo entre às 8 e 13 horas.

Não serão recolhidos material de construção e galhos de árvore.