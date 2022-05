Bauru: vacina da Influenza começa a ser aplicada em novos grupos a partir de segunda-feira

A aplicação da vacina da gripe – Influenza é realizada anualmente, em dose única

A Secretaria de Saúde vai iniciar a aplicação da vacina da Influenza em professores das redes pública e privada, indígenas, pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência a partir de segunda-feira (9). A vacinação também vai seguir para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes e puérperas, idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde.

As pessoas que pertencem a um destes públicos devem comparecer em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF), de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30, sem agendamento, e apresentar RG, CPF, comprovante de residência, e no caso dos profissionais da saúde e professores, uma comprovação de que é trabalhador da saúde ou professor. A pasta pede ainda que as pessoas levem a carteira de vacinação, especialmente no caso das crianças, inclusive para verificação se alguma outra vacina está em atraso e a mesma já possa ser aplicada.

A aplicação da vacina da gripe – Influenza é realizada anualmente, em dose única, para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde, visando a diminuição de casos graves e óbitos provocados pela doença. As pessoas que ainda estão com alguma dose pendente da vacina da Covid-19 podem tomar a vacina da Influenza e da Covid-19 no mesmo dia, se assim desejarem. Para as crianças, as demais vacinas infantis também podem ser tomadas no mesmo dia da aplicação da vacina da Influenza, entre elas a vacina que previne o sarampo, entre outras.