Bofete terá nova represa com investimento de R$ 12 milhões

Processo licitatório para a execução das obras já iniciou

Da Redação

O Governo do Estado de São Paulo construirá um reservatório de 136,6 milhões de litros de água no município de Bofete, com um investimento de R$ 12,4 milhões por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

O processo licitatório para a execução das obras já iniciou, sendo que a previsão para a abertura das propostas é dia 9 de junho.

Após iniciada, a obra, que beneficiará cerca de 12 mil habitantes, deverá ser concluída em até 12 meses.