Escolas municipais de Botucatu fazem homenagem ao Dia das Mães

Da Redação

Os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino, em especial do Fundamental I e da Educação Infantil, realizaram várias atividades em homenagem ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, 8.

Os professores organizaram danças, coral, atividade de desenho coletivo e apresentação de vídeo com as fotos dos alunos em suas atividades cotidianas, além de confecção de pequenas lembranças e cartões.

Em algumas escolas, os gestores proporcionaram um café da manhã para as mães.

“O objetivo foi acolher as mães de cada sala após o período de Pandemia com muito carinho e com um momento de café entre as mães e seus filhos”, comentou Valéria Cicera, gestora do CEI Rafaela Benato, no Bairro 24 de Maio, onde uma das homenagens foi realizada.