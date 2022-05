Noroeste garante acesso à Série A2 do Paulista

O Noroeste está de volta à Série A2 em 2023. Depois de perder o jogo de ida das semifinais por 2 a 0, o time de Bauru carimbou o acesso e o passaporte para a grande final do Paulistão A3 ao devolver o resultado diante do EC São Bernardo, desta vez no Estádio Alfredo Castilho. A equipe tinha a vantagem de jogar por dois resultados iguais por conta da melhor campanha durante todo o estadual.

Agora, o Noroeste terá o Comercial pela frente na decisão pelo título do Paulista A3. As duas equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta, que provavelmente serão disputados nos próximos dois finais de semana, mas serão confirmados em breve pela Federação Paulista de Futebol.

Jogando em casa e precisando do resultado, o Noroeste fez pressão desde o inicio do jogo, mas não conseguiu tirar o zero do placar no primeiro tempo. Porém, o objetivo foi alcançado logo no primeiro minuto da etapa final, quando Calixto chutou cruzado e Luiz Thiago apareceu de carrinho para completar para o gol.

Já o gol do acesso saiu aos 35 minutos, em mais uma bola alçada na área. Desta vez, depois de um escanteio cobrado, Guilherme Teixeira subiu mais que os zagueiros para testar para o fundo das redes e fechar o placar em 2 a 0.