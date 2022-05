São Manuel receberá maquinários por meio de programa do governo paulista

Cidade foi contemplada com essa etapa do programa Nova Frota

Da Redação

O Governo do Estado de São Paulo promoveu na sexta-feira (6) em Itapetininga o evento Governo na Área, que tem o objetivo de aproximar a administração pública de gestores e lideranças locais.

São Manuel foi contemplada com essa etapa do programa Nova Frota com os seguintes veículos e equipamentos: uma pá carregadeira, uma Van, um caminhão pipa, um trator de rodas 85 CV, um distribuidor de calcário (5.000m3), uma plantadora de grãos, um pulverizador, uma grade aradora e um arado subsolador.

O Nova Frota SP Não Para é uma ferramenta criada para facilitar o acesso das prefeituras dos 645 municípios do Estado aos veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos.