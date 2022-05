Bauru: vacinação da Covid-19 nas escolas será encerrada na semana que vem

A vacina será aplicada somente com a presença de um dos pais

Da Redação

A Secretaria de Saúde vai concluir a aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19 nas escolas públicas na semana que vem, entre segunda-feira (9) e sexta-feira (13). Na semana que vem, a vacinação para crianças entre 5 e 11 anos será nas escolas das regiões da Vila Santa Luzia, Núcleo Mary Dota, Núcleo Isaura Pitta Garmes, Núcleo Nobuji Nagasawa, Beija-Flor, Jardim Flórida e Jardim Chapadão. Nas semanas anteriores, a vacinação ocorreu nas demais regiões.

A vacina será aplicada somente com a presença de um dos pais, que caso desejarem garantir a vacinação dos filhos, deverão comparecer na unidade escolar com os documentos da criança – CPF da criança, comprovante de endereço e cartão SUS. Os pais devem levar ainda um documento pessoal. Caso a criança esteja com outro familiar com mais de 18 anos, poderá tomar a vacina se for apresentada uma carta assinada por um dos pais autorizando a aplicação da vacina.

A Secretaria de Saúde lembra que a vacinação será oferecida nas escolas para facilitar o acesso aos pais que tem interesse na imunização dos filhos. A vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) continua, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30, sem necessidade de agendamento, basta os pais levarem os filhos com os documentos solicitados.

VACINAÇÃO NAS ESCOLAS

09/05 (2ª Feira)

Emef Santa Maria

Das 11h30 às 13h

EE João Maringoni

Das 12h30 às 13h30

10/05 (3ª Feira)

Emei Magdalena Pereira da Silva Martha

Das 11h às 13h30

EE Sueli Aparecida Sé Rosa

Das 12h30 às 13h30

11/05 (4ª Feira)

Emei Márcia de Almeida Bighetti

Das 11h às 13h30

Emef Alzira Cardoso

Das 11h30 às 13h

12/05 (5ª Feira)

Emei Orlando Silveira Martins

Das 11h às 13h30

Emef Etelvino Rodrigues Madureira

Das 11h30 às 13h

13/05 (6ª Feira)

Emef Thereza Tarzia

Das 11h30 às 13h