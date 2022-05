Deputado de Botucatu está entre os mais votados do Estado, aponta pesquisa do jornal Gazeta de São Paulo

Fernando Cury aparece entre os 26 nomes mais votados no estado

Da Redação

Pesquisa divulgada pelo Grupo Gazeta de São Paulo, responsável pelos jornais, Gazeta de São Paulo e Diário do Litoral, foi realizada pelo Instituto Govnet/Opinião Pesquisa, que ouviu 800 eleitores por meio de entrevistas pessoais domiciliares e também por abordagem telefônica, entre os dias 20 e 25 de abril de 2022.

O deputado Fernando Cury (União Brasil), é lembrado pela maioria dos eleitores e aparece entre os 26 nomes mais votados no estado, apontados pela pesquisa.

O objetivo da pesquisa é mapear a intenção de votos para as próximas eleições para deputados estaduais e federais no estado e levantar informações sobre eleitores indecisos e os que já têm seu voto definido. A margem de erro para o total da amostra é de 3,5%, para mais ou para menos e o nível de confiança do resultado chega aos 95%.

Para o representante de Botucatu e região na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Cury do União Brasil, o fato de ter seu nome apontado como intenção de votos entre os eleitores paulistas, é o resultado do trabalho e do compromisso que vem desenvolvendo para Botucatu e cidades da região em seus mandatos; o deputado exerce seu segundo mandato e aparece como pré-candidato à reeleição para a ALESP em outubro de 2022.

“Recebemos esse resultado com muita humildade e alegria porque nossos mandatos têm sido de trabalho incansável pela nossa cidade e região e o fato de estarmos entre os 26 deputados estaduais mais lembrados nessa pesquisa é muito gratificante. É a nossa força motriz, chamada trabalho e compromisso, que aparece nessa pesquisa e nos coloca na preferência dos eleitores paulistas, como opção de voto nas próximas eleições. Só podemos agradecer, argumenta o deputado Fernando Cury.