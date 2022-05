Largo São João, em Avaré, recebe Piquenique Literário no dia 28 de maio

Evento vai contar com troca de livros, sarau, mediação de leitura, teatro, varal de poesia e música

Da Redação

O Largo São João será palco no dia 28 do Piquenique Literário, do programa Ler é Uma Viagem. A atração aberta ao público acontece das 15 às 18 horas.

O evento que tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura vai contar com troca de livros, sarau, mediação de leitura, teatro, varal de poesia e música.

Para a atriz Élida Marques, leitora pública e criadora do Ler É Uma Viagem, o Piquenique Literário é uma forma de convidar as pessoas ao descanso e ao prazer: contemplar e diminuir o ritmo.

“Uma possibilidade de reconhecer sua história pessoal por meio do que foi registrado na literatura”, continua a idealizadora.

O Piquenique Literário tem o patrocínio da CTG Brasil. Outras cidades da região também recebem o projeto entre maio e junho.