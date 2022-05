Alisson é destaque do Time da Temporada de FIFA 22 pelo seu desempenho no Liverpool na Premier League

Da Redação

O jogo FIFA 22 é o maior jogo de futebol da atualidade e nele conseguimos ver a representação digital de nossos ídolos do futebol de maneira única. FIFA sempre é baseado em estatísticas reais dos jogadores em sua atual fase, levando em consideração todas variáveis que formam um jogador.

Baseado nestes dados existe o modo FIFA Ultimate Team, onde centenas de jogadores são representados atrás de cartas, estas cartas digitais são muito desejadas dentro do jogo dada a qualidades dos jogadores e muitas delas são de brasileiros destaques no Brasil e no mundo.

A EA Sports apresentou o TOTS (Time da Temporada) da Premier League na semana passada e teve o brasileiro, Alisson, goleiro do Liverpool, homenageado com a carta especial da temporada. Isso é resultado do seu desempenho durante a temporada 2021-2022 do campeonato Inglês, onde o Liverpool está em 2º lugar fazendo uma excelente temporada e conseguindo chegar também à final da Champions League.

Alisson Becker que é natural de Novo Hamburgo, teve início no Internacional, time que deu grande destaque ao goleiro entrando no lugar do lendário Dida. Depois de fazer parte do Colorado, foi vendido para o Roma, onde passou pouco tempo e logo em seguida para o Liverpool, sendo a venda de goleiro mais cara da história, na época, 63 milhões de euros (cerca de 278 milhões de reais).

No Liverpool foi onde o goleiro fez história, junto a equipe inglesa ganhou o título de Campeão da Inglaterra, conquistou a Champions League da temporada de 2018-2019 e logo em seguida, o Mundial de Clubes em 2020. Pelo seu desempenho na atual temporada da Premier League recebeu uma carta com nota 95 no jogo, nota altíssima e maior do que todos goleiros desta liga, inclusive, nota maior que do goleiro Ederson, do Manchester City.

Atualmente o goleiro está no TOTS ao lado de grandes jogadores da temporada, como Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne e outros. O CR7 por exemplo tem a nota 97, mesmo não estando em sua melhor fase, porém contribuindo muito com gols desde que voltou ao Manchester United. Já Salah sustenta a nota 97 na temporada, sendo o melhor jogador da temporada de 2022 marcando 22 gols em 32 jogos.

Estas cartas são importantes, pois se adquiridas, fazem total diferença quando são postas em campo. A busca pelas cartas do FIFA Ultimate Team, tornam as competições de FIFA 22 muito mais emocionantes, pois os jogadores têm que montar o seu elenco e disputar partidas online com as cartas conquistadas. Uma destas cartas de alto padrão, podem ser cruciais para a estratégia que o jogador adota em campo.

Conheça também cartas de lendas do futebol em FIFA 22

Como já destacado, o Fifa Ultimate Team é um modo muito interessante de FIFA 22, pelo uso das cartas e a representação dos jogadores e qualquer uma de suas fases. Por isto, dentro deste modo é possível também montar um time com grandes lendas do futebol até mesmo aposentadas. Isso porque, como a carta representa o jogador durante um certo período, ela também pode apresentar lendas do futebol em seu auge.

Um exemplo disso é Pelé, é possível jogar com a maior lenda do futebol de todos os tempos no jogo em sua fase clássica no Santos quando foi campeão mundial com a seleção brasileira. Para matar a curiosidade de muitos a nota do mesmo é 99, a mais alta do jogo. Pelé faz parte de uma coleção de cartas de jogadores que tiveram grandes momentos históricos no futebol (pacote Icon).

Existem outros jogadores que também marcaram sua presença no campo de forma definitiva, como Ronaldo, que tem a nota 97, em sua grande fase de 2002, onde foi campeão do mundo com o Brasil. Diego Maradona estava na lista, porém por problemas de imagem foi retirado do jogo. Outro lendário que também pode ser citado é Zidane, em sua fase de 1998, o carrasco brasileiro e muito respeitado no Brasil conta com nota 97 no FIFA 22.