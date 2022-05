Avaré recebe quatro novos veículos para serviços diversos

Ambos serão utilizados para ações na zona rural

Da Redação

Quatro novos veículos foram incorporados à Frota Municipal da Prefeitura da Estância Turística de Avaré. A viabilização é fruto de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, que destinou ao município uma pá-carregadeira, caminhão-pipa, ambulância e picape.

Os três primeiros integram o Programa Nova Frota SP Não Para, iniciativa estadual que busca impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Já a picape faz parte do programa Cidadania do Campo – Segurança do Agro. Avaré já havia recebido um veículo com as mesmas especificações em abril deste ano.

Ambos serão utilizados pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura para ações na zona rural.