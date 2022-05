Bauru habilita clínicas veterinárias para a retomada do programa de castração animal

Valor do chamamento é de R$ 150 mil, destinados para o programa

Da Redação

No último sábado (7), a Prefeitura de Bauru publicou no Diário Oficial o resultado do chamamento para clínicas, hospitais e ONGs veterinárias interessadas em prestar serviço de esterilização cirúrgica e aplicação de microchip em cães e gatos. A ação faz parte do Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do Município, uma iniciativa promovida através da Secretaria do Meio Ambiente (Semma).

A parceria foi fechada com cinco entidades de Bauru, cujos contratos terão duração de um ano, com previsão para abertura de novo edital após este período. O valor do chamamento é de R$ 150 mil, destinados para o programa, e o montante será distribuído entre as cinco clínicas veterinárias participantes conforme os procedimentos forem realizados. Entretanto, é impossível apontar o número exato de animais que serão atendidos, uma vez que o preço dos procedimentos varia de acordo com o sexo, porte e condição de saúde do animai. O serviço de castração será completo, incluindo os exames prévios.

Neste momento, está em andamento o contato com tutores de animais previamente cadastrados para confirmar o interesse no procedimento e estado de saúde dos cães e gatos. São cerca de 300 animais listados. A pessoa interessada em inscrever seu pet no programa, deve entrar em contato com o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da sua região. Serão priorizados os animais de famílias em estado de vulnerabilidade social.

A castração é um procedimento considerado simples na medicina veterinária, e quando feita com responsabilidade, só traz benefícios para a saúde, bem-estar e longevidade dos pets. Além disso, é a ferramenta mais eficiente para controle da população de felinos e caninos, reduzindo o número de animais abandonados ou vítimas de violência e maus tratos.