Botucatu: homem agride esposa, esfaqueia comerciante e é preso pela Guarda Municipal

Mulher agredida procurou ajuda pela vizinhança para evitar ser morta pelo marido

Da Redação

Um homem de 28 anos foi preso na tarde de segunda-feira, 9 de maio, após agredir a esposa e por tentativa de homicídio contra um comerciante na região do Jardim Santa Eliza, em Botucatu. O fato foi atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Consta em boletim que a corporação foi acionada por populares após confusão ocorrida nas proximidades de um ferro-velho existente naquela região. Ao chegar no endereço indicado, os agentes encontraram uma das vítimas, o comerciante proprietário do ferro-velho, caída ao chão, com sangramento pelo corpo devido a perfurações na região do tórax. O SAMU foi acionado para o primeiro socorro.

Em averiguação, os agentes descobriram que o autor das facadas tivera uma discussão com a esposa, momentos antes, dentro da própria casa. A mulher recebeu chutes, socos e uma tijolada no joelho. A fim de preservar a própria vida, a vítima fugiu de casa, buscando ajuda pela vizinhança.

Foi quando ela conseguiu refúgio e ajuda no ferro-velho. O agressor a perseguia com um pedaço de madeira em mãos e se aproximava do estabelecimento. Nisso, dois funcionários do espaço interviram a fim de evitar nova violência. O marido, contrariado, voltou para a casa onde pegou uma faca. Retornou ao comércio e desferiu dois golpes no homem.

O autor foi localizado pela GCM na própria residência e assumiu a autoria das agressões, tanto contra a esposa como ao comerciante. Foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.

Já a vítima das facadas foi encaminhada ao Hospital das Clínicas de Botucatu e está sob observação. Não foi informado o estado de saúde.