Botucatu: empresa de coleta de lixo demite funcionário após vídeo viralizar

Um coletor de lixo de Botucatu foi demitido nesta quarta-feira, 11 de maio, pela empresa concessionária pela coleta após um vídeo viralizar nas redes sociais.

A imagem mostrava o funcionário segurando um objeto enquanto fazia a coleta de lixo. Ele acabou por ser filmado e o vídeo postado no Tik Tok com a música Rap das Armas, da trilha do filme Tropa de Elite. O fato ocorreu na terça-feira, 10 de maio.

Em um perfil no Facebook o vídeo chegou a ter mil compartilhamentos. No entanto, o momento de descontração custou caro ao agora ex-funcionário que tem cinco filhos. A identidade do mesmo foi preservada.

Em nota, a Corpus, empresa concessionária pela limpeza urbana, ressaltou que a demissão ocorreu devido ao descumprimento das instruções de trabalho.

“O Grupo Corpus esclarece que o colaborador envolvido na filmagem não faz mais parte do quadro da empresa por descumprimento das instruções de trabalho. Ao não agir de acordo com as regras de segurança laboral, ele colocou em risco a sua integridade física e dos demais coletores. A imagem em questão ainda viola o Código de Integridade e Ética, recebido e assinado por todos os colaboradores logo após sua contratação, que no artigo 9 dispõe sobre comunicações em nome do Grupo Corpus. As imagens, feitas durante o expediente, simulam uma prática de crime e atividade ilegal da qual a empresa não compactua e rejeita veementemente”, frisou a empresa por meio de nota.