Polícia Federal realiza operação na região de Botucatu contra produção de dinheiro falso

Alguns dos envolvidos também atuavam no tráfico de drogas

Da Redação

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 11 de maio, a Operação EFÍGIE, para reprimir crime de introdução de cédulas falsas em circulação e outros praticados por organização criminosa.

Foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Botucatu, Bofete, Pereiras e São Paulo/SP, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Avaré/SP.

Entre 2020 e 2021, após recorrentes prisões em flagrante por introdução de moeda falsa na região de Bauru, foi aprofundada a investigação policial com o intuito de identificar outros possíveis integrantes do grupo, visando a desarticulação das atividades delituosas.

Foram identificados, então, diversos integrantes do grupo criminoso e o fornecedor de cédulas falsas, estabelecido na capital paulista.

No decorrer dos trabalhos investigativos, foi possível, ainda, apurar que alguns dos envolvidos também atuavam no tráfico de drogas e no contrabando de cigarros estrangeiros. Foram presas 16 pessoas, sendo 9 em flagrante delito, além de ter ocorrido a apreensão de um caminhão baú repleto de cigarros estrangeiros.

Dentre os delitos imputados aos investigados, destacam-se os previstos nos artigos 289, §º1 e 334-A, do Código Penal, além de tráfico de drogas.