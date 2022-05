Tite convoca seleção para jogos contra Coreia do Sul e Japão em junho

Amistosos serão os penúltimos da seleção sob o comando de Tite antes da convocação final para a Copa

Da Agência Brasil

O técnico Tite convocou a seleção masculina brasileira para os próximos jogos preparatórios para a Copa do Mundo do Catar, contra a Coreia do Sul e Japão em junho. A principal novidade na lista de 27 atletas, anunciada nesta quarta-feira ( 11) é a presença do meia-campista Danilo (Palmeiras). O primeiro amistoso será em 2 de junho, contra a Coreia do Sul, na capital Seul, e quatro dias depois o Brasil encara o Japão, em Tóquio.

Além de Danilo, a relação tem somente outros dois jogadores que atuam no país: o goleiro Weverton (Palmeiras) e Guilherme Arena (Atlético-MG). O amistoso contra a Argentina – programado para 11 de junho em Melbourne (Austrália) – foi cancelado e a CBF buscará novo adversário. A Copa do Catar começa no dia 21 de novembro, e o Brasil estreia três dias depois contra a Sérvia (Grupo G).